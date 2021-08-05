Россия возвращает позиции в медальном зачете на Олимпиаде в Токио

По итогам 13-го дня Олимпийских игр в Японии российским спортсменам удалось забрать две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали, что позволило нашей стране подняться вверх на одну строчку медального зачета.

Как передает портал Спорт-Экспресс, в четверг, 5 августа, всего было разыграно 27 комплектов наград в самых разных видах спорта. Из них нашим спортсменам удалось завоевать только три (2 золота и 1 бронза). Однако этого стало достаточно, чтобы вернуть России одну позицию в общем медальном зачете.

Так, российский боксер Альберт Батыргазиев забрал золото в категории до 57 кг — в финале он победил американца Дюка Рэгана со счетом 3:2.

Также отличился боксер Глеб Бакши в весе до 75 кг, завоевав бронзовую медаль.

Заур Угуев принес сборной России, выиграв финал турнира по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг.

Также отличился борец-вольник Артур Найфонов в весовой категории до 86 кг. Он забрал бронзовую медаль.

В прыжках с шестом у российской прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой серебро.