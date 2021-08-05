На кадрах показано, как ведет себя медведица мать, когда с детьми заходит на участок самца.

Нижне-Свирский заповедник показал кадры медвежьих взаимоотношений. Важную роль в них сыграло чесальное дерево и информация с него, которое дерево передает с помощью запаха.

Крупные самцы медведей — хозяева территории. Для своих юных сородичей они представляют угрозу, поскольку будут стремиться завладеть вниманием самки, устраняя потенциальную угрозу в виде медвежат. Поэтому, подходя к чесальному дереву самца, медведица старается увести медвежат как можно быстрее.

При этом не подходить к чесальному дереву нельзя. Оно является важным источником информации, в том числе для подрастающего поколения.