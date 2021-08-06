Родители жалуются на качество питания во Фрунзенском районе

В деле замешан комбинат «ТД А.П. Иванов».

По информации телеграм-канала Питерская Булка, в 363-ю гимназии упал уровень разнообразия в обедах, а вслед за ним и качество питания.

Родители рассказала, что бывало суп, и пюре, и даже котлета состояли только из одной моркови.

В свою очередь в школе №365, дети часто посещают лора, из-за неизвестного содержания блюд.

По итогу в этих школах дети перестали ходить на обед, опасаясь за свое здоровье.

Вам будет интересно В Лужской детской музыкальной школе пройдет ремонт второго этажа В помещениях пройдут отделочные работы, замена перегородок и дверных блоков, а также обновление электропроводки, замена светильников и щитового оборудования. В Лужской... 05.08.2021 97

Отмечается, что обе школы обслуживает комбинат «ТД А.П. Иванов».