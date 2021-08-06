В России не продлят соглашение о стабилизации цен на подсолнечное масло

Соглашение, в котором говорится о фиксированных оптовых и розничных ценах на подсолнечное масло, продлеваться после 1 октября не будет. С соответствующим заявлением перед представителями СМИ выступил министр экономического развития Максим Решетников.

«Интерфакс». — Постоянно действующих механизмов, которые приняты, будет достаточно, поэтому соглашения закончат свое действие, — цитирует Решетникова

Напомним, что в декабре 2020 года после того, как президент России Владимир Путин отметил рост цен на подсолнечное масло почти на 24%, в правительстве действительно зафиксировали уровень предельных цен.

В частности, верхняя граница оптовой цены масла была установлена на отметке 95 рублей за один литр, а розничная цена — 110 руб. за литр.

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Как планировалось с самого начала, действие меры будет распространяться до 1 апреля, но впоследствии ее было решено продлить в срок до 1 октября.