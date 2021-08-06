Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отказалась присутствовать выборах в России. Перед этим ОБСЕ поставили условие — сократить число наблюдателей с 500 до 60 в связи с пандемией COVID-19. Политологи рассказали, как эта ситуация может отразится на грядущих осенних выборах.
В России скоро состоятся выборы в Госдуму VIII созыва. Они пройдут осенью — с 17 по 19 сентября. ОБСЕ отказалась присутствовать выборах в России из-за того, что российские власти решили сократить число наблюдателей на выборах с 500 до 60 в связи с пандемией COVID-19.
Оnline47 опросили политологов чтобы выяснить, как эта ситуация может отразится на грядущих осенних выборах в России.
Политолог Александр Асафов уверен, что ОБСЕ намеренно смоделировали такую ситуацию, которая была бы обусловлена отказом.
Эксперт добавил, что это технологическое решение, которое сделает выборы в РФ “неправильными” и создаст базу для будущих обвинений.
Политолог и директор ЭАЦ «Северо-Запад» Екатерина Колесникова вспомнила выборы в Госдуму 2016 года. По ее мнению, наличие наблюдателей как из ОБСЕ, так и наблюдателей из СНГ не произвело должного эффекта. Иностранные делегации также получают сводки из центра наблюдения, мониторят карту нарушений «Голоса», видят информацию от других независимых или не очень наблюдателей. И по большому счету никак не реагируют.