Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отказалась присутствовать выборах в России. Перед этим ОБСЕ поставили условие — сократить число наблюдателей с 500 до 60 в связи с пандемией COVID-19. Политологи рассказали, как эта ситуация может отразится на грядущих осенних выборах.

В России скоро состоятся выборы в Госдуму VIII созыва. Они пройдут осенью — с 17 по 19 сентября. ОБСЕ отказалась присутствовать выборах в России из-за того, что российские власти решили сократить число наблюдателей на выборах с 500 до 60 в связи с пандемией COVID-19.

Оnline47 опросили политологов чтобы выяснить, как эта ситуация может отразится на грядущих осенних выборах в России.

Политолог Александр Асафов уверен, что ОБСЕ намеренно смоделировали такую ситуацию, которая была бы обусловлена отказом.

«Думаю, что они и не собирались ехать, заранее выдвигая свои условия. Был визит, они посмотрели и смоделировали такую ситуацию, которая обусловлена отказом. Даже если бы пожелания ОБСЕ были выполнены, все равно был бы отказ по другим причинам. Зачем это нужно? Они в любом случае будут пытаться подвергнуть наши выборы осуждению: мол Россия не пустила наших наблюдателей. Хотя это является абсолютной ложью. Если посмотреть на выборы США, то там было 47 наблюдателей ОБСЕ, а не 500. За выборами в Голландии вообще семь человек наблюдали, а к нам у них особый интерес», — отметил Александр Асафов.

Эксперт добавил, что это технологическое решение, которое сделает выборы в РФ “неправильными” и создаст базу для будущих обвинений.

Политолог и директор ЭАЦ «Северо-Запад» Екатерина Колесникова вспомнила выборы в Госдуму 2016 года. По ее мнению, наличие наблюдателей как из ОБСЕ, так и наблюдателей из СНГ не произвело должного эффекта. Иностранные делегации также получают сводки из центра наблюдения, мониторят карту нарушений «Голоса», видят информацию от других независимых или не очень наблюдателей. И по большому счету никак не реагируют.