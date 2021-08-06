Большая часть работ остается внутри — ведется отделка помещений, монтаж электрики, канализации, вентиляции, а также систем отопления и водоснабжения.

В Кудрово подходит к завершению строительство новой поликлиники. Готово около 80% объекта. Большая часть работ остается внутри — ведется отделка помещений, монтаж электрики, канализации, вентиляции, а также систем отопления и водоснабжения.

В будущем медицинском учреждении разместится дневной стационар, физиотерапевтическое отделение, центр амбулаторной хирургии, стоматологическое отделение, женская консультация и отделение лучевой диагностики. В пятиэтажном здании также будет работать круглосуточный травмпункт и подстанция скорой медицинской помощи на четыре автомобиля.

Поликлиника сможет принимать 600 человек в день – 420 взрослых пациентов и 180 детей.