В Волосовском районе продолжается благоустройство “Парка героев пожарных”

В поселке Беседа Волосовского района Ленобласти продолжается благоустройство общественной территории «Парк героев пожарных».

Рабочие сейчас подготавливают территорию под наливное покрытие, а также укладывают вибропрессованную бетонную плитку различных цветов для зонирования, создания цельного образа и повышения выразительности пространства.

Отметим, что всего в 2020-2021 годах в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 106 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 75 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей.