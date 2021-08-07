Медальный зачет России пополнился еще одной золотой медалью

Борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев взял золото в весовой категории до 97 кг.

В субботу, 7 августа российский спортсмен Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Токио, победив американца Кайла Снайдера, с которым он соревновался уже не в первый раз.

Теперь Садулаев двукратный олимпийский чемпион. После победы в Рио в весе до 86 кг Абдулрашид поднялся на категорию выше и уже там поборол действующего чемпиона – американца Снайдера.