Медальный зачет России пополнился еще одной золотой медалью

Борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев взял золото в весовой категории до 97 кг.
В субботу, 7 августа российский спортсмен Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Токио, победив американца Кайла Снайдера, с которым он соревновался уже не в первый раз.
Теперь Садулаев двукратный олимпийский чемпион. После победы в Рио в весе до 86 кг Абдулрашид поднялся на категорию выше и уже там поборол действующего чемпиона – американца Снайдера.
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07.08.2021 47