Россия взяла золото в синхронном плавании на Олимпийских играх в Токио

По итогам финала турнира по синхронному плаванию с произвольной программой российская команда забирает золотую награду. Теперь Светлана Ромашина является семикратной олимпийской чемпионкой по данному виду спорта.
Как поделился Telegram-канал Матч-ТВ днем, 7 августа, выступление российских спортсменок принесло России еще одно золото.
В группе сборной России выступили: Светлана Колесниченко, Светлана Ромашина, Марина Голядкина, Полина Комар, Александра Пацкевич, Влада Чигирева, Алла Шишкина, Мария Шурочкина и Вероника Калинина (запасная).
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07.08.2021 36