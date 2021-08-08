В Выборге без вести пропала 13-летняя девочка

О ее местонахождении нет никакой информации с 1 августа.

Ростом пропавшая около 150 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темные.

Кто видел её и обладает какой-либо информацией просьба позвонить в отдел полиции 112.

Ранее волонтеры ПСО «Лиза Алерт» подвели итоги прошедшего месяца. Всего в июле поступило 275 сообщений о пропавших людях – почти на 100 заявок больше, чем за аналогичных период прошлого года.