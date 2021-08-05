Волонтеры “Лизы Алерт” каждый день выезжают в лес на поиски пропавших

Поисково-спасательный отряд “Лиза Алерт” подвел итоги прошедшего месяца.

Всего в июле в “Лиза Алерт” поступило 372 сообщения о пропавших людях, из них 154 заявки оказались срочными. Это значит, что речь шла о ребенке, пожилом человеке или о том, кто заблудился в лесу.

“Как у нас дела? У нас в разгаре поисковый сезон. Каждый день – лес. Через день – общие выезды. Все как обычно в середине лета”, — говорится в паблике “Лиза Алерт”.

Напоминаем, если вы поняли, что заблудились, то оставайтесь на месте и позвоните на единый номер служб спасения 112 и на горячую линию «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52.