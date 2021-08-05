Волонтеры “Лизы Алерт” каждый день выезжают в лес на поиски пропавших

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Поисково-спасательный отряд “Лиза Алерт” подвел итоги прошедшего месяца.

Всего в июле в “Лиза Алерт” поступило 372 сообщения о пропавших людях, из них 154 заявки оказались срочными. Это значит, что речь шла о ребенке, пожилом человеке или о том, кто заблудился в лесу.

“Как у нас дела? У нас в разгаре поисковый сезон. Каждый день – лес. Через день – общие выезды. Все как обычно в середине лета”, — говорится в паблике “Лиза Алерт”.
VpmGeW0Fo-0
Источник: Лиза Алерт

Напоминаем, если вы поняли, что заблудились, то оставайтесь на месте и позвоните на единый номер служб спасения 112 и на горячую линию «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52.

Вам будет интересно
Волонтеры “Лизы Алерт” каждый день выезжают в лес на поиски пропавших лиза алерт, без вести пропавшие
Пропавшие без вести: почему в Ленобласти возросло число людей, не вернувшихся домой
С мая 2021 года статистика по пропавшим без вести резко возросла. По данным поискового отряда "ЛизаАлерт", за май этого года...
15.07.2021 701
Автор