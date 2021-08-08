За июль в Санкт-Петербурге пропали 55 детей и подростков

Четверо из 55 пропавших детей до сих пор не найдены.
По информации издания Невские Новости, волонтеры поискового движения «Лиза Алерт» за июль этого года получили 55 сообщений о пропаже несовершеннолетних.
Отмечается, что большинство заявок, это дети самовольно ушедшие из дома. Четверо детей из всех заявок в настоящее время не найдены.
В течение лета поисковый отряд принял 372 заявки на поиски людей. Из них найдены 262 человека, погибли 26, не найдены 33.
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