Сборной России по художественной гимнастике добавили 0,3 балла в многоборье после протеста

Судьи пересмотрели решение после протеста сборной России по художественной гимнастике на итоговую оценку во втором упражнении финала группового многоборья на Олимпиаде-2020 в Токио.
Итог — россиянкам добавили 0,300 балла. Результат сборной в составе Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Анастасии Татаревой, Алисы Тищенко и Ангелины Шкатовой после пересмотра составил 90,700 балла, это серебряная медаль.
Золото выиграла Болгария, бронза досталась Италии.
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08.08.2021 70