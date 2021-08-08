Сборной России по художественной гимнастике добавили 0,3 балла в многоборье после протеста

Судьи пересмотрели решение после протеста сборной России по художественной гимнастике на итоговую оценку во втором упражнении финала группового многоборья на Олимпиаде-2020 в Токио.

Итог — россиянкам добавили 0,300 балла. Результат сборной в составе Анастасии Близнюк, Анастасии Максимовой, Анастасии Татаревой, Алисы Тищенко и Ангелины Шкатовой после пересмотра составил 90,700 балла, это серебряная медаль.

Золото выиграла Болгария, бронза досталась Италии.