Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро на Олимпиаде

Сборная России по художественной гимнастике стала второй в групповом многоборье, принеся национальной команде 70-ю медаль на Олимпиаде в Токио.

В упражнении с двумя парами булав и с тремя обручами выступали россиянки Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко. Команда девушек набрала 44,200 балла. Общий балл по итогам двух упражнений у спортсменок из России составил 90,400.

При этом россиянка Дина Аверина не смогла завоевать золотую медаль Олимпиады в индивидуальном многоборье — у девушки второй результат. При этом отмечается, что с 2000 года россиянки неизменно выигрывали золото на Олимпийских играх как индивидуальное, так и групповое многоборье.