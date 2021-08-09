Любители «тихой охоты» делятся в соцсетях своими «трофеями», найденными во Всеволожском районе

Неделю назад жители Ленобласти и Петербурга начали активно делиться в соцсетях фотографиями своего внушительного грибного улова.

Тогда результаты поражали из Тихвинского района. Теперь же соцсети переполнены фотографиями из Всеволожского района Ленобласти.

Так, любительнице «тихой охоты» удалось за 20 минут собрать внушительную коллекцию из 20 подосиновиков и 43 белых грибов.

Фото: Елена Серебрякова

В этом же районе другой жительнице удалось найти полсотни белых грибов.

Фото: Оля Мартыненко