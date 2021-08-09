Любители «тихой охоты» делятся в соцсетях своими «трофеями», найденными во Всеволожском районе

Автор: Гузель Галимова
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Неделю назад жители Ленобласти и Петербурга начали активно делиться в соцсетях фотографиями своего внушительного грибного улова.

Тогда результаты поражали из Тихвинского района. Теперь же соцсети переполнены фотографиями из Всеволожского района Ленобласти.

Так, любительнице «тихой охоты» удалось за 20 минут собрать внушительную коллекцию из 20 подосиновиков и 43 белых грибов.

Любители «тихой охоты» делятся в соцсетях своими «трофеями», найденными во Всеволожском районе Тихая охота, Ленобласть, грибы, Всеволожский район
Любители «тихой охоты» делятся в соцсетях своими «трофеями», найденными во Всеволожском районе Тихая охота, Ленобласть, грибы, Всеволожский район
Фото: Елена Серебрякова

В этом же районе другой жительнице удалось найти полсотни белых грибов.

Любители «тихой охоты» делятся в соцсетях своими «трофеями», найденными во Всеволожском районе Тихая охота, Ленобласть, грибы, Всеволожский район
Любители «тихой охоты» делятся в соцсетях своими «трофеями», найденными во Всеволожском районе Тихая охота, Ленобласть, грибы, Всеволожский район
Любители «тихой охоты» делятся в соцсетях своими «трофеями», найденными во Всеволожском районе Тихая охота, Ленобласть, грибы, Всеволожский район
Фото: Оля Мартыненко
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Фото: Римма Грезнева
Любители «тихой охоты» делятся в соцсетях своими «трофеями», найденными во Всеволожском районе Тихая охота, Ленобласть, грибы, Всеволожский район
Любители «тихой охоты» делятся в соцсетях своими «трофеями», найденными во Всеволожском районе Тихая охота, Ленобласть, грибы, Всеволожский район
Любители «тихой охоты» делятся в соцсетях своими «трофеями», найденными во Всеволожском районе Тихая охота, Ленобласть, грибы, Всеволожский район
Фото: Евгения Сабо
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