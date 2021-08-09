В Выборгском районе открылась новая экотропа

Новый экологический маршрут «Каменистая тропа» проходит через природный заказник «Кивипарк» в Выборгском районе Ленобласти. Это уже 27-й экологический маршрут в регионе.
Гуляя по ней, гости и жители Ленобласти смогут насладиться красотой природы. Масштабная работа по организации и благоустройству этого экомаршрута велась в рамках приоритетного регионального проекта «Тропа 47».
Фото: Всероссийское общество охраны природы
В общей сложности в Ленобласти планируется обустроить 47 экотроп, на каждой особо охраняемой природной территории региона.
Также в Выборгском районе в скором времени появится экомаршрут «Мыс Киперорт», протяженностью 18 км. Тропа на 70% пройдет по побережью Финского залива.