В Ленобласти создадут единый центр по ремонту двигателей

В поселке Войсковицы Гатчинского района Ленобласти появится центр специализации «Восстановление ДСЕ» Ростеха, который будет заниматься ремонтом авиационных и индустриальных двигателей.

Помимо Центр также будет оказывать услуги по разработке, апробированию и внедрению новых технологий ремонта комплектующих двигателей для предприятий ОДК в Челябинске, Ейске и Арамиле. Центр будет построен до 2025 года, в его создание инвестируют 600 млн рублей. Будет создано 60 новых рабочих мест.

Ранее мы рассказывали, что к строительству ледовой арены в Гатчине могут привлечь частных инвесторов.