Теперь Света попытает счастье на другой ферме. В приюте «Второй шанс» навести свой порядок ей не удалось — парнокопытная повздорила с козленком, собаками, кошками и даже с себе подобным хряком Гошей.

В Ленинградской области нашлась самая неисправимая свинья. Директор приюта «Второй шанс» Екатерина рассказала о характерной парнокопытной по кличке Света, которая успела рассориться практически со всеми обитателями приюта.

«Обижает она других животных. Она козленка трепала просто как куклу. Расстаемся мы со Светой. Это — серьезные животные, которые других просто могут поубивать. Света у нас с клеймом и с хорошими анализами», — Екатерина, директор приюта для животных «Второй шанс»

Теперь Света попытает счастье на другой ферме. В приюте «Второй шанс» навести свой порядок ей не удалось — парнокопытная повздорила с козленком, собаками, кошками и даже с себе подобным хряком Гошей.

При этом Екатерина добавила, что свинья на самом деле — хорошая и приличная «девочка», просто ей требуется стадо и подобное ей общество.

«Она хорошая свинья, конечно. Но, вот… свинья» — добавила Екатерина.