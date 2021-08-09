Теперь Света попытает счастье на другой ферме. В приюте «Второй шанс» навести свой порядок ей не удалось — парнокопытная повздорила с козленком, собаками, кошками и даже с себе подобным хряком Гошей.
В Ленинградской области нашлась самая неисправимая свинья. Директор приюта «Второй шанс» Екатерина рассказала о характерной парнокопытной по кличке Света, которая успела рассориться практически со всеми обитателями приюта.
Теперь Света попытает счастье на другой ферме. В приюте «Второй шанс» навести свой порядок ей не удалось — парнокопытная повздорила с козленком, собаками, кошками и даже с себе подобным хряком Гошей.
При этом Екатерина добавила, что свинья на самом деле — хорошая и приличная «девочка», просто ей требуется стадо и подобное ей общество.