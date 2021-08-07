В Ленобласти зафиксировали первое северное сияние за сезон

Охотники за уникальным природным явлением открыли сезон северного сияния в регионе.

Кадры «Авроры» разместили в Telegram-канале Астро Фото Болото.

«Случилось! Первая фотофиксация северного сияния в Ленинградской области в новом сезоне! Сезон официально открыт!», — радостно сообщают энтузиасты.

Специалисты отметили, что никакой речи о наблюдении глазами сияния из текущей корональной дыры не идёт. Будет большим везением, если дуга разгорится c 0:00 до 2:30, потому что не придётся вглядываться в фотографии, чтобы увидеть природное явление.