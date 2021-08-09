Зарегистрировать необходимо аппарат мощностью более 200 декалитров для производства и очистки этилового спирта. Нарушителям грозит штраф в размере от 3-5 тысяч рублей вместе с конфискацией установки.

В России с 9 августа вводится обязательная госрегистрация самогонных аппаратов. Зарегистрировать необходимо аппарат мощностью более 200 декалитров для производства и очистки этилового спирта. Нарушителям грозит штраф в размере от 3-5 тысяч рублей вместе с конфискацией установки.

Первый зампред комитета Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин рассказал, что данная процедура необходима в первую очередь для тех, кто производит самогон в коммерческих целях, а не для себя.

«Если какой-то владелец для производства самогона приобретает аппарат объемом производства больше 200 декалитров в год, понятно, что он это не для своих нужд делает, а с целью перепродажи продукции. По сути, это серийное производство. Для этого требуется лицензирование, учет и заведение этого товаропроизводителя в систему ЕГАИС, то есть государственную систему контроля, чтобы государство имело возможность контролировать качество», — Сергей Рябухин, первый зампред комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам