На восьми трассах Ленобласти 10 августа будет ограничено движение

Во вторник, 10 августа на участках восьми федеральных трасс Ленинградской области пройдут дорожные работы. Публикуем перечень дорог, где придется постоять в пробке.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
— км 75-80 ограничение скорости движения в оба направления с 20:00 до 08:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
— км 106 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочин.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора
— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
— км 47-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;
— км 130-159 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;
— км 130-159 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
— подъезд к МАПП Брусничное км 4-10 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов;
— ТрР км 51, км 63 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
— км 0-10; км 24-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом.
А-181 «Магистральная»:
-км 0-30; км 100-122 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
— км 9-98 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
— км 0-41 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.