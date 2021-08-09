На восьми трассах Ленобласти 10 августа будет ограничено движение

Во вторник, 10 августа на участках восьми федеральных трасс Ленинградской области пройдут дорожные работы. Публикуем перечень дорог, где придется постоять в пробке.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 75-80 ограничение скорости движения в оба направления с 20:00 до 08:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

— км 106 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочин.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 47-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;

— км 130-159 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;

— км 130-159 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;

— подъезд к МАПП Брусничное км 4-10 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов;

— ТрР км 51, км 63 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

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А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 0-10; км 24-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом.

А-181 «Магистральная»:

-км 0-30; км 100-122 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;

— км 9-98 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

— км 0-41 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.