Занятия спортом в России станут выгоднее

С начала 2022 года россияне смогут оформить налоговый вычет за занятия спортом как для себя, так и для детей. Нововведение уже вступило в силу.

Со следующего года можно будет сэкономить 13% от стоимости абонементов в фитнес-клуб или детских занятий в спортивных секциях. Вычет начнет применяться для доходов с 2022 года. Налоговый вычет на физкультуру будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тысяч рублей в год в совокупности с другими социальными вычетами.

«Это отдельная, большая программа, которую мы точно будем развивать. Мы считаем, что спорт должен быть массовым и доступным для всех детей. Важно, чтобы родители смогли сделать вычет за занятия в спортивных секциях», ― рассказала руководитель образовательного центра для одаренных детей «Сириус», сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева.