В Ленобласти началось переселение семей из аварийного жилья

В деревне Степановщина Сланцевского района начали вручать ключи от квартир в рамках реализации программы переселения из аварийного жилья. Первой ключи получила семья из 4 человек.

Это стало возможным благодаря участию поселения в региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 гг.», государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение жильем граждан на территории Ленинградской области».

«В соответствии с условиями программы семья Федоровых, состоящая из 4 человек, получила равнозначное по площади, благоустроенное жилье в городе Сланцы. До конца года будет расселен 10-квартирный аварийный дом», — рассказали в правительстве Ленобласти.