В Северной Осетии 9 человек погибли в больнице после прорыва кислородной трубы

Трагедия произошла в здании республиканской больницы во Владикавказе. Там прорвало трубу, через которую подавался кислород.

Как сообщает Российская Газета вечером, 9 августа, без кислорода остался главный ковидный госпиталь, где лечатся больше 300 пациентов. Некоторых из них уже перевозят в другие больницы республики.

На место трагедии приехал врио главы Сергей Меняйло. Аварию устраняют сотрудники МЧС. Власти уже договорились о доставке кислорода из Моздока, сейчас его подают по резервной схеме. Также сообщается, что место поломки трубы уже нашли, аварию устраняют.

По предварительным данным, ЧП унесло жизни девяти человек.