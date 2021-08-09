В сети поделились историей спасения раненного аиста, который оказался никому не нужен

В деревне Кашино Новгородской области местные жители обнаружили на своем огороде окровавленного и обессиленного подросшего птенца аиста. Однако спасти животное оказалось не так просто.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В группе ДТП и ЧП / Санкт-Петербург социальной сети «Вконтакте» в воскресенье, 8 августа, обратились жители жители Новгородской области, которые просили помощь в транспортировке бедного аиста в Москву. Как рассказали спасители животного, от него везде отказывались, так как «птица-инвалид не нужна».

Спустя множество попыток определить раненного птенца в разные профильные учреждения, неравнодушным удалось найти место, где подбитого пернатого смогут принять — Центр реабилитации «Воронье гнездо», который находится в Москве.

Теперь аистенок планирует поездку в новый дом после перенесенной операции, проведенной ветеринаром в городской ветклиники Новгорода.