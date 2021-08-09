Полиция задержала мужчину, проникшего в детский сад с ножом

В Кудрово ближе к вечеру сотрудникам полиции удалось найти и задержать молодого человека, который ранее проник на территорию детского сада с холодным оружием.

Задержание произошло в районе 17 часов вечера на улице Столичной в Кудрово. Как выяснилось в итоге, 32-летний мужчина оказался ранее судим.

Как стало известно порталу 47news, правоохранителям задержанный рассказал, что перед выходкой с проникновением в дошкольное учреждение с ножом, он покурил что-то из «стеклянной маленькой трубочки с кругляшком на конце», а на территории детского сада искал спасения.

На данный момент рецидивиста доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Какая ответственность за данный поступок может грозить мужчине, пока неизвестно.

Напомним, инцидент произошел ранее. Сообщалось, что неадекватный мужчина бродил с ножом по крыше детского сада «Маленькая страна» расположенного на Европейском проспекте.