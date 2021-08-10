Скоро начало учебного года и многие родители, чьи дети собираются поступать в ВУЗы и колледжи в других городах, начинают подыскивать подходящее жилье. Дело это непростое — затрачивает много энергии и нервных клеток. Какие варианты существуют и на что стоит обратить внимание при поиске места жительства для ребенка, вступающего во взрослую жизнь, рассказывает редакция ivbg.ru.

Общежитие при учебном заведении

Многие учебные заведения в Ленобласти и Санкт-Петербурге предлагают своим студентам места в общежитиях. Этот вариант предполагает полное погружение в студенческую жизнь. Некоторые взрослые с теплотой вспоминают проведенное там время, а кто-то так и не смог адаптироваться под соседей и предпочел съемное жилье. В чем же плюсы и минусы проживания в общежитии?

Положительные моменты:

стоимость проживания в общежитии в несколько раз меньше, чем съем комнаты или квартиры;

чаще всего общежития расположены таким образом, чтобы добираться до учебного заведения было удобно. Иногда они расположены рядом с учебным корпусом и время затраченное на путь до нужного кабинета составляет не больше 10 минут;

общежития имеют все необходимое для жизни студента: от спальных мест и кухонь, до душевых и общих гостинных. При необходимости, можно одолжить что-то у соседа и просто провести время в кругу единомышленников.

Часто родители обеспокоены возможными гулянками в общежитиях, но их масштабы сильно преувеличивают. Отметим, что кутежи бывают и на съемных квартирах.

Негативные моменты:

соседями вашего ребенка могут стать не только люди, с которыми ему будет некомфортно, но и тараканы с клопами;

все общее: туалеты, душевые и кухня. Если не следить за своими вещами, они тоже могут стать общественными;

большинство общежитий устанавливают комендантский час, например, 22.00. При опоздании будет проблематично зайти обратно;

Так как количество мест ограничено, не всем желающим удается получить место в общежитии.

Съем комнаты

Перед учебным годом многие люди, чаще всего пожилые или одинокие, чтобы повысить свой уровень дохода сдают комнаты в квартире, где проживают сами. Этот вариант выйдет дороже, чем проживание в общежитии, но также имеет свои плюсы и минусы.

Положительные стороны:

свое личное пространство, которое по согласованию с хозяином, можно обустроить под себя;

туалет, ванная и кухня используются несколькими людьми, а не табуном студентов;

возможность проходить и уходить в любое время, при условии, что собственник жилья не ставит подобные ограничения.

Очень многое зависит от наймодателя комнаты. Если отношения сложатся гармонично или хозяин квартиры будет часто отсутствовать, то появится большая свобода для личного пространства. К примеру, возможны ночевки с друзьями и прослушивание любимой музыки в том формате, в котором нравится проживающему студенту и другое.

Негативные моменты связаны напрямую с условиями, которые выдвинет наймодатель. если это не подходит вам или вашему ребенку, то всегда можно найти альтернативный вариант.

Сам поиск комнаты можно провести несколькими способами. Первый — в окрестностях учебного заведения или на доске объявлений ВУЗа или колледжа. Второй — в социальных сетях города, где ребенок будет учится. Третий — через риэлтора, что более затратно.

Съем квартиры

Так как это вариант самый затратный из всех, то стоит озаботиться поиском соседей. Найти подходящих людей можно в соцсетях своего населенного пункта, чьи дети также поступают, или при группах учебного заведения. Также можно разместить предложение о совместном поиске квартиры в сообществах города, где будет учится ребенок.

Положительные моменты:

возможность выбирать соседей;

личное пространство;

территориальное расположение квартиры.

Негативные моменты:

дороговизна. Квартира возле учебного заведения в августе и сентябре обойдется в приличную сумму. Лучше найти подходящий вариант в хорошем районе или возле метро, откуда удобно добираться ло места учебы;

бесконтрольность. Многие дети, покидая родительское гнездо, пускаются во все тяжкие. К сожалению, отследить подобное очень сложно, но можно договориться с соседями по площадке о присмотре и обменяться контактами для экстренных случаев.

Частенько будущие студенты сами занимаются поисками жилья, поэтому им стоит быть осторожными, так как мошенничество со сдачей комнат или квартир — распространенная проблема. Если не могут помочь близкие родственники, стоит обраться за помощью к взрослым — соседям, бывшим учителям и другим хорошим знакомы или воспользоваться услугами надежного риэлторского агентства.

Отметим, что в Санкт-Петербурге есть хостелы с долгосрочным проживанием, отличной обстановкой и местом для хранения вещей. В основном, там останавливаются люди, которые точно знают чего хотят от жизни и могут научить вашего ребенка целеустремленности и раскрыть его целостность. Стоимость в месяц — от 13000 рублей, но за счет долговременно проживания можно договориться о меньшей сумме.