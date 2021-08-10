Производство поддельного алкоголя пресекли в Углово

Цех по незаконному производству и маркировке алкогольной продукции обнаружен в Углово во Всеволожском районе Ленинградской области. Задержаны семеро человек, причастных к производству.

Изъяты более 4,5 тыс. литров готовой продукции, а также более 6 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, пустые бутылки, этикетки и поддельные специальные марки. По версии следствия, контрафактный алкоголь продавали под видом популярных производителей.

Возбуждено уголовно дело по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование).