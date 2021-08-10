Фото: нелегальный алкоголь в Углово разливался в промышленных масштабах

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщал ivbg.ru, цех по незаконному производству и маркировке алкогольной продукции обнаружен в Углово во Всеволожском районе Ленинградской области. Стали известны подробности.

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Фото: нелегальный алкоголь в Углово разливался в промышленных масштабах Углово, Ленинградская область, Всеволожский район
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10.08.2021 74

Работа цеха велась в промышленном масштабе и с применением полноценной линии розлива. В качестве целей для подделок злоумышленники выбирали наиболее популярные торговые марки.

Возбуждено уголовно дело по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование).

Фото: нелегальный алкоголь в Углово разливался в промышленных масштабах Углово, Ленинградская область, Всеволожский район
Фото: нелегальный алкоголь в Углово разливался в промышленных масштабах Углово, Ленинградская область, Всеволожский район
Фото: нелегальный алкоголь в Углово разливался в промышленных масштабах Углово, Ленинградская область, Всеволожский район
Фото: нелегальный алкоголь в Углово разливался в промышленных масштабах Углово, Ленинградская область, Всеволожский район
Фото: нелегальный алкоголь в Углово разливался в промышленных масштабах Углово, Ленинградская область, Всеволожский район
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