Опасность представляют токсичные выделения водорослей. При употреблении внутрь синезеленые способны вызвать «гаффскую болезнь» — поражение мышц и нервной системы, а иногда и смерть.

Ветеринары Ленинградской области борются с «цветущей» водой, вызванной появлением токсичных синезеленых водорослей. Водное растение может представлять угрозу для морских обитателей, домашних животных и для человека.

Опасность представляют токсичные выделения водорослей. При употреблении внутрь синезеленые способны вызвать «гаффскую болезнь» — поражение мышц и нервной системы, а иногда и смерть.

Специалисты применяют активные меры борьбы против агрессивных водорослей. Они замещают синезеленые водоросли хлореллой — она способна очистить воду, вытеснив опасную флору. Через 10 дней специалисты вернутся на место, чтобы проверить эффективность метода.

Такой метод борьбы применяют в Ленобласти впервые в рамках года Чистой воды.