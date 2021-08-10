Ветеринары Ленобласти борются с опасными синезелеными водорослями

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
Фото: ЛенТВ24
Фото: ЛенТВ24

Опасность представляют токсичные выделения водорослей. При употреблении внутрь синезеленые способны вызвать «гаффскую болезнь» — поражение мышц и нервной системы, а иногда и смерть.

Ветеринары Ленинградской области борются с «цветущей» водой, вызванной появлением токсичных синезеленых водорослей. Водное растение может представлять угрозу для морских обитателей, домашних животных и для человека.

Опасность представляют токсичные выделения водорослей. При употреблении внутрь синезеленые способны вызвать «гаффскую болезнь» — поражение мышц и нервной системы, а иногда и смерть.

Специалисты применяют активные меры борьбы против агрессивных водорослей. Они замещают синезеленые водоросли хлореллой — она способна очистить воду, вытеснив опасную флору. Через 10 дней специалисты вернутся на место, чтобы проверить эффективность метода.

Такой метод борьбы применяют в Ленобласти впервые в рамках года Чистой воды.

Вам будет интересно
Ветеринары Ленобласти борются с опасными синезелеными водорослями Синезеленые водоросли, Ленобласть, Год Чистой воды, Ветеринары
В Подпорожском парке может появится удивительный «Электрический лес»
Территория городского парка стала участником Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды в малых городах. Архитекторы учли множество мнений при...
10.08.2021 38
Автор