Больницы Ленобласти получили новые «Лада Ларгус»

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения районные больницы получили 180 машин.

Как уточнили в комитете по здравоохранению Ленобласти, 76 из поступивших автомобилей уже работают в поликлиниках для квартирной помощи пациентам, а 104 машины вышли на линии в отделениях неотложной медицинской помощи, работа которых направлена на «разгрузку» отделений скорой помощи.

Отметим, что в 2021 году на закупку 210 автомобилей было направлено более 237 млн рублей: 180 машин уже поставлено в больницы, еще 30 – поступят в 2022 году.

Отметим, что для бригад скорой помощи уже закуплено 167 планшетов с программным обеспечением, позволяющим медицинским работникам получать и передавать необходимую информацию в режиме он-лайн, а не вносить все необходимые данные «бумажный вариант» карты вызова.