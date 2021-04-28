Скорая помощь Ленобласти переходит на единую информационную систему

Единая информационная система поможет оперативно отрабатывать поступающие на номер «112» вызовы.

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, для бригад скорой помощи уже закуплено 167 планшетов с программным обеспечением, позволяющим медицинским работникам получать и передавать необходимую информацию в режиме он-лайн, а не вносить все необходимые данные «бумажный вариант» карты вызова.

«На практике это выглядит следующим образом: вызов поступает в диспетчерскую, затем информация о вызове передается на планшет бригады. Медики, нажимая всего одну кнопку, получают полную информацию о заявителе, о пациенте, о причинах вызова скорой медицинской помощи и месте ее вызова», — рассказал председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин.

Кроме того, программа позволяет сотрудникам бригады получать на месте такую важную информацию о пациенте, как наличие хронических заболеваний, предыдущих вызовов и диагнозов.

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Напомним, что круглосуточный прием обращений от жителей региона начался с сентября 2017 года. В Центре обработки вызовов Системы–112 работают более 60 операторов посменно.

Ранее ivbg.ru публиковал список телефонов и адресов аварийных служб, дежурных частей МВД, станций и отделений скорой помощи, а также ЖКХ Ленинградской области. Ознакомиться с информацией можно в соответствующем материале.