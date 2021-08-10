Надзорное ведомство выписало штрафов на сумму более 9 млн рублей. Основные нарушения обнаружили в несоблюдения условий хранения продуктов и отсутствие документации, подтверждающей безопасность пищи.

В Ленобласти проверили качество детского в питаниях в учебных заведениях с 1-го по 4-й классы. Роспотребнадзор октября 2020 года по май 2021-го провел 452 проверки в школьных столовых. Подавляющая часть нарушений обнаружена в части санитарного законодательства.

Надзорное ведомство выписало штрафов на сумму более 9 млн рублей. Основные нарушения обнаружили в несоблюдения условий хранения продуктов и отсутствие документации, подтверждающей безопасность пищи.

На месте была проведена лабораторная и инструментальная экспертиза. 22 пробы блюд показали несоответствие по микробиологическим показателям. Ещё 25 проб показали нарушение пищи по калорийности.