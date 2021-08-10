Изношенность коммунальной инфраструктуры России составляет 60-70%

Износ коммунальной инфраструктуры в России составляет порядка 60–70%. Об этом заявил Сергей Степашин, председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Как пишет газета «Известия» во вторник, 10 августа, соответствующая информация стала доступна по итогам совещания в Екатеринбурге. По словам Степашина, фонд ЖКХ сейчас ждет заявки на финансирование от регионов.
Как сообщает пресс-служба Минфина России, в настоящее время ведомство совместно с Минстроем и Минэкономики подготовливают мероприятия по оценке, отбору проекта Фонда ЖКХ для финансирования за счет средств ФНБ.
Это та сумма, которую вице-премьер Марат Хуснуллин собирается выделить Фонду ЖКХ из Фонда Национального Благосостояния на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.