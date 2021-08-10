Изношенность коммунальной инфраструктуры России составляет 60-70%

Автор: Анастасия Щербакова
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Износ коммунальной инфраструктуры в России составляет порядка 60–70%. Об этом заявил Сергей Степашин, председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Как пишет газета «Известия» во вторник, 10 августа, соответствующая информация стала доступна по итогам совещания в Екатеринбурге. По словам Степашина, фонд ЖКХ сейчас ждет заявки на финансирование от регионов.

«Выделено 150 млрд рублей через Фонд ЖКХ на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства — это водопровод, это очистные сооружения, это канализация», — отметил Сергей Степашин.

Как сообщает пресс-служба Минфина России, в настоящее время ведомство совместно с Минстроем и Минэкономики подготовливают мероприятия по оценке, отбору проекта Фонда ЖКХ для финансирования за счет средств ФНБ.

«150 млрд рублей — это общий объем средств финансирования, выборка средств будет проходить отдельными траншами», — добавили в ведомстве.

Это та сумма, которую вице-премьер Марат Хуснуллин собирается выделить Фонду ЖКХ из Фонда Национального Благосостояния на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

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