Певица МакSим не сможет выступать еще год после комы

После комы, в которой Марина Максимова (МакSим) провела 1,5 месяца, не сможет петь около года.

Об этом сообщают РИА Новости во вторник, 10 августа, со ссылкой на ненеджера артистки. На данный момент 38-летняя исполнительница не может даже нормально ходить.

«Концертов, новых песен не будет как минимум год — врачи строго запретили даже заниматься спортом. У неё очень слабые легкие, будет долгая терапия», — сообщает представитель МакSим.

Ранее мы писали, что близкие певицы Марины Максимовой (МакSим) сообщили о том, что она пришла в сознание и активно общается с медицинским персоналом.