Певица МакSим полностью пришла в себя после комы

Близкие певицы Марины Максимовой (МакSим) сообщили о том, что она пришла в сознание и активно общается с медицинским персоналом.

В субботу, 7 августа, как сообщает ТАСС, певица МакSим находится в ясном сознании, смеется и уже шутит. Также окружение артистки сообщает об отсутствии у нее проблем с памятью.

Напомним, что 19 июня певицу госпитализировали с пневмонией и ввели в искусственную кому, подключив к аппарату ИВЛ. Во вторник, 3 августа Марину Максимову вывели из медикаментозной комы, в которой она провела порядка 1,5 месяцев.