Артистка провела в коме несколько недель. Теперь она продолжит лечение на дому.
Певица МакSим, также известная как Марина Абросимова, пошла на поправку. Уже сегодня она сможет отправиться домой и увидеться с родными. Радостной новостью поделилась директор МакSим Маргарита Соколова в своем Instagram.
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«Сегодня выписали нашу Марину из больницы! Это было ее решение. Она настояла на этом! Она сказала, что хочет обнять детей, боялась, что не сможет этого сделать. С ней на дому будет профессиональная помощь, чтобы помочь ей восстановиться. Предстоит долгий путь восстановления и лечения», — написала Соколова.
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