Артистка провела в коме несколько недель. Теперь она продолжит лечение на дому.

Певица МакSим, также известная как Марина Абросимова, пошла на поправку. Уже сегодня она сможет отправиться домой и увидеться с родными. Радостной новостью поделилась директор МакSим Маргарита Соколова в своем Instagram.

Вам будет интересно Певица МакSим не сможет выступать еще год после комы После комы, в которой Марина Максимова (МакSим) провела 1,5 месяца, не сможет петь около года. Об этом сообщают РИА Новости во вторник,... 10.08.2021 197

«Сегодня выписали нашу Марину из больницы! Это было ее решение. Она настояла на этом! Она сказала, что хочет обнять детей, боялась, что не сможет этого сделать. С ней на дому будет профессиональная помощь, чтобы помочь ей восстановиться. Предстоит долгий путь восстановления и лечения», — написала Соколова.