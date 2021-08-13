Госэконадзор взял пробы воздуха во Всеволожском районе после жалоб местных жителей

Специалисты эконадзора провели ночной рейд по отбору проб воздуха в районе Кудрово и поселка имени Свердлова. Поводом для забора проб стали жалобы местных жителей.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, мероприятия проводились с помощью современной мобильной лаборатории и с представителями генпрокуратуры. Основанием для ночного выезда стали неоднократные жалобы местных жителей и областной прокуратуры на нарушения в области охраны атмосферного воздуха кофейным производством.

Пробы были взяты экспертами в промышленной области «Уткина заводь» и на территории жилой зоны поселка и города. Получение результаты направят в прокуратуру.

Предыдущий выезд специалистов результатов не дал — превышение веществ в воздухе вредных для человека не выявили. Устранение технических нарушений, которые были выявлены в работе одного из предприятий, на контроле у комитета Госэконадзора.