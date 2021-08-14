Российский диетолог посоветовал мыть арбузы и дыни с мылом

Все дело в том, что микробы при разрезании плода могут попасть в мякоть, а это может привести к кишечной инфекции.
«Перед употреблением необходимо хорошо вымыть поверхность арбуза и дыни теплой водой с мылом. Не употребляйте в пищу арбуз или дыню, если они повреждены при перевозке или хранении или их мякоть имеет нехарактерный цвет, аромат или консистенцию», — рассказала Стародубова в беседе с РИА «Новости».
Кроме того, поверхность фруктов нужно защищать от загрязнения и летающих насекомых, потому что они могут являться разносчиками патогенных микроорганизмов, способных вызывать разные инфекционные заболевания и пищевые отравления.
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05.08.2021 274