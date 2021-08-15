Власти Петербурга ищут подрядчика на разработку проекта строительства новой дороги на севере Мурино. Новый проект должен быть разработан к декабрю 2022 года.

Петербургские власти займутся решением проблемы пробок на Токсовском шоссе. Проблема пробок особенно актуальна в выходные. Для разгрузки шоссе и постройки новой дороги на севере Мурино уже ищется подрядчик. Новый проект должен быть разработан к декабрю 2022 года.

Максимальная цена контракта составит 83,2 млн рублей. Будущему подрядчику предстоит создать следующий проект: «Строительство автомобильной дороги от кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги «Санкт-Петербург — Матокса» (участок от Пискаревского проспекта до административной границы Санкт-Петербурга)».

Участок дороги в Мурино называется Центральной улицей, в Новом Девяткино — Главной улицей, в Токсово — улицей Советов. Также его называют Ленинградским шоссе или Токсовским шоссе.

Важность нового проекта очень важна, отметил автоэксперт Дмитрий Попов. По его словам, вокруг находится огромный дачный массив, который нуждается в разгрузке. «Токсовское шоссе уже работает с грандиозным перегрузом, и с пятницы по воскресенье просто умирает», — отметил автоэксперт. При этом строительство новой автодороги поможет разгрузить и сам город Мурино. Об этом рассказали «Невские Новости».