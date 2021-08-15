Кубок России по ралли прошел эффектно — ради победы машины взлетали и прыгали по грунтовой дороге, вызывая восхищение зрителей.

В Выборгском районе Ленобласти прошли соревнования Кубка России по ралли «Выборг 2021». Гонки вышли очень эффектными. Машины, преодолевая извилистую и ухабистую грунтовую дорогу буквально подпрыгивали и летали, вызывая восхищение зрителей.

Накал страстей оставался высоким на протяжении всего мероприятия. Стоило только завидеть гоночный автомобиль и услышать рев мотора, зрители тут же издавали яркии эмоции.

Соревнования проходили 13-14 августа в Выборгском районе Ленобласти. Трасса имела 3 секции, протяженностью 285 км, 70 км из которых – это дистанция трассы. Покрытие трассы скоростных участков — гравий, грунт.

Видеозаписи с мероприятия опубликовали в группе ВКонтакте «Интересные события в Выборге«.