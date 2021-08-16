В Ленобласти растет количество вакцинированных от Covid-19

На сегодняшний день, 16 августа, в Ленобласти вакцинировались почти 477 тысяч человек – это 30,5% всех жителей региона.

Согласно новому решению Минздрава, привито должно быть не менее 80% россиян. В Ленобласти это 1 250 470 человек.

«Столько мы еще не вакцинировали даже от гриппа, а с учетом того, что вакцины в основном двухкомпонентные, задача непростая. Темпы вакцинации в Ленобласти выше, чем в среднем по России, есть все вакцины, в том числе большое количество «Спутник Лайт», — отметил председатель комитета по здравоохранению области Сергей Вылегжанин.

Сейчас в стационарах региона развернуто 1 514 коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией, из них заняты 1 131. К аппаратам ИВЛ подключены 29 человек. За прошлую неделю было госпитализировано 626 человек, что на 64 меньше, чем неделей ранее.

На сегодняшний день вакцинация проводится в 111 прививочных пунктах во всех районах региона. За последние сутки коронавирус подтвердила у 232 жителей Ленобласти.