Жители Келози попросили Дрозденко увеличить количество маршрутов в деревне

В ходе прямой линии к губернатору Ленинградской области обратилась студентка из деревни Келози Ломоносовского района, которая пожаловалась на постоянные трудности при поездках в университет.

«Езжу каждый день учиться в университет. От деревни Келози очень тяжело добираться до Петербурга. Автобус №484 ездит редко и очень длинным путем – два часа добираюсь только до метро. Обращалась в разные инстанции, но вопрос не решается», — обратилась студентка.

Однако это не единственное, что беспокоит девушку. Также она пожаловалась на то, что только на двух маршрутках в деревне действуют льготные студенческие карточки.

Александр Дрозденко пообещал разобраться в этой проблеме. По его словам, ранее в деревне уже было заключено двустороннее соглашение на транспортные услуги:

«Мы подписали двухсторонне соглашение, и странно, что они не действуют. Мы выясним, в чём проблема…Меня после прямой линии уже ждет председатель комитета по транспорту, и мы этот вопрос обсудим», — заключил губернатор Ленобласти.