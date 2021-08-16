Жители Келози попросили Дрозденко увеличить количество маршрутов в деревне

В ходе прямой линии к губернатору Ленинградской области обратилась студентка из деревни Келози Ломоносовского района, которая пожаловалась на постоянные трудности при поездках в университет.
«Езжу каждый день учиться в университет. От деревни Келози очень тяжело добираться до Петербурга. Автобус №484 ездит редко и очень длинным путем – два часа добираюсь только до метро. Обращалась в разные инстанции, но вопрос не решается», — обратилась студентка.
Однако это не единственное, что беспокоит девушку. Также она пожаловалась на то, что только на двух маршрутках в деревне действуют льготные студенческие карточки.
Александр Дрозденко пообещал разобраться в этой проблеме. По его словам, ранее в деревне уже было заключено двустороннее соглашение на транспортные услуги:
«Мы подписали двухсторонне соглашение, и странно, что они не действуют. Мы выясним, в чём проблема…Меня после прямой линии уже ждет председатель комитета по транспорту, и мы этот вопрос обсудим», — заключил губернатор Ленобласти.
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