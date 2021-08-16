В Ленобласти хотят внедрить платежную систему «Тройка» для оплаты проезда

В ходе прямой телефонной линии с губернатором 47-го региона Александром Дрозденко выяснилось, что сферу пассажирских перевозок в области скоро ждут изменения.

Как передает портал Online47, к главе области обратился слабовидящий житель Колтушей, который жаловался на водителей коммерческих маршрутов — они не хотят озвучивать остановки.

Также мужчина попросил Александра Дрозденко ввести безналичный расчет в маршрутках. Губернатор добавил, что в Ленобласти в скором времени будет внедрена платёжная система «Тройка» — как в Москве. Соглашение было подписано в рамках ПМЭФ-2021. Она также позволит оплачивать проезд в автобусах и маршрутках банковской картой.