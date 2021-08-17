В Петербурге могут ввести «ОСАГО для агрессивных собак»

Комитет по законодательству рассмотрел инициативу об обязательном страховании гражданской ответственности для владельцев потенциально опасных собак.

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Если закон будет принят, те, кто откажется его выполнять и приобретать страховой полис, не смогут выгуливать собак за пределами принадлежащей ему огороженной территории.

Хозяин будет полностью отвечать за поведение собаки, точный список пород которых также будет сформирован, и нести материальную ответственность за причинение их животным вреда людям.

И для доказательства его вины не потребуются долгие судебные разбирательства.