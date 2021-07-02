Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра для получения ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет обязательное проведение техосмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Теперь, чтобы получить полис ОСАГО, водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. Закон вступит в силу 22 августа 2021 года.
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