Россияне, выплачивающие налоги, могут рассчитывать на возврат энной суммы денег, потраченной на образование, благотворительность, инвестиции и другие подобные траты. Что нужно сделать, чтобы получить налоговый возврат за медицинские услуги, рассказываем в нашем материале.

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Что значит «налоговый вычет за лечение»?

Налоговый вычет за лечение — это компенсация потраченных средств, всегда составляющая 13% от затраченной суммы и напрямую зависящая от вида оказанных медицинских услуг. Вычет может быть не только за медуслуги, но за покупку лекарственных средств и взносы по добровольному мединскому страхованию (ДМС) за себя и родственников.

Перечень медицинских услуг, за оплату которых можно вернуть НДФЛ:

сдача анализов;

диагностика;

медицинская экспертиза;

лечебные и профилактические процедуры, например, лечение зубов.

Нюансы вычетов на лечение

Получение вычета возможно в течение последующих трех лет, после года, в котором проводились и оплачивались медуслуги. Подача документов осуществляется раз в год. А так как для возврата требуется декларация 3-НДФЛ, то за каждый год предоставляется отдельно. По закону вычет делается из суммы в 120 тысяч рублей, даже если вы потратили на лечение больше. Отсюда получается, что максимальная сумма вычета составляет не более 15 600 рублей. Есть отдельная категория дорогостоящего лечения, например, проведение сложных хирургических операций и протезирование, при которых вычет можно получить на любую потраченную сумму. Полный список подобных услуг доступен в постановлении правительства. Вычет априори не может превышать сумму налога на доходы физических лиц, которая была выплачена в течение года.

Кто может рассчитывать на получение вычета за лечение?

Все работники, выплачивающие НДФЛ, могут получить возврат части затраченных денег.

Получить вычет не могут:

женщины в декрете;

безработные граждане. Уточним, что если в период оплаты лечения, человек являлся безработным, а в конце этого же года приступил к официальной трудовой деятельности, то он может рассчитывать на вычет;

пенсионеры, которые не работают;

студенты;

индивидуальные предприниматели, которые не пользуются специальными режимами и не платят НДФЛ;

самозанятые граждане;

люди, чье лечение оплачено за счет работодателя.

Возможен ли вычет на других лиц?

Вычет за лечение и покупку лекарственных средств можно получить за близких родственников, таких как родители, несовершеннолетние дети и законные супруги. Для этого требуется на того, кто станет получателем выплат, оформить документы на платеж. Далее при подаче их в налоговую службу предоставить документ, который подтверждает родственные связи с гражданином, за кого осуществляется вычет.

Как правильно рассчитать сумму вычета за лечение?

Например, вы в начале 2020 года лечили зубы и потратили на это 35 000 рублей, через несколько месяцев поставили брекеты ребенку — еще 30 000 рублей, затем оплатили медикаменты для родителей на сумму в 7 000 рублей. Весь год вы работали и получали «белую зарплату», выплачивая НДФЛ. Получить вычет за 2020 год вы можете до конца 2023 года. Его сумма составит: (35 000 + 30 000 + 7 000) * 0, 13 = 9 360 рублей.

Какие документы нужны для получения вычета?

Чтобы получить возврат средств, необходимо предоставить в налоговую следующие документы:

заявление на получение налогового вычета;

договор с медицинским учреждением об оказании медицинских услуг;

справка из медучреждения об оплате услуг: код 1 — обычное лечение, код 2 — дорогостоящее;

если реквизиты клиники не указаны, где предоставлялись медуслуги, то обязательна копия лицензии медучреждения;

декларация о доходах 3-НДФЛ;

чеки, квитанции и выписки из банка, подтверждающие факт оплаты;

если вычет за родственника, то документы, подтверждающие родственные связи;

если вычет за лекарственные средства, то предоставляется рецепт от врача со специальным штампом;

страховой договор и документы об оплате потребуются, если хотите получить возврат на платежи по ДМС.

Как получить возврат средств за лечение?

Есть два формата получения вычета — через работодателя, если он платит налог за работника, и в налоговой, когда сотрудник платит его сам.

При любом раскладе первым делом заполняется и подается декларация 3-НДФЛ. Упростить себе задачу можно, воспользовавшись специальным софтом ФНС или в кабинете налогоплательщика. Подача декларация возможна как лично в ФНС, так и в электронном виде, при котором необходима усиленная квалифицированная электронная подпись. Воспользоваться можно и услугами почты России.

Затем оставшиеся документы и квитанции об оплате отправляются на проверку в налоговую службу. Опять же, либо лично, либо через кабинет налогоплательщика. После получения одобрения, подается заявление на получение вычета, которое рассматривается не больше месяца. При положительном решении вам приходит уведомление о предоставляемом праве на налоговый вычет.

Когда НДФЛ выплачивает организация, где вы работаете, уведомление вместе с заявлением о получении вычета, написанном в свободной форме, передаете работодателю. Если платите налог сами, то ФНС на вас счет перешлет сумму неустойки через месяц после подачи заявления.