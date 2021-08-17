Сборщики металла демонстративно обворовали сопротивляющуюся жительницу Черенского

По информации ivbg.ru, 16 августа в полицию Лужского района обратилась 61-летняя хозяйка участка в деревне Черенское. Ее демонстративно, нагло и среди дня обокрали трое неизвестных.

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По словам женщины, трое «не славян» заехали на белой «Газели» на ее участок и спросили, есть ли у нее металлические изделия. Отрицательный ответ их не устроил. Мужчины самовольно устроили осмотр чужой площади.

На контакт они не шли, на просьбы покинуть территорию не реагировали. С собой они увезли тески, кувалду и цепь. Материальный ущерб пострадавшая оценила в 35 тысяч рублей.