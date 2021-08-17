В Ленобласти в придорожной канаве найдены останки бойцов Красной Армии – фото

Личность одного из них удалось установить.

В воскресенье, 15 августа, поисковый отряд «Рейд 2.0» работал на месте ожесточенных боев Ленинградского фронта осенью 1941 года. В придорожной канаве, которую солдаты использовали в качестве укрытия во время боя, были обнаружены останки 10 бойцов и командиров Красной Армии с их личными вещами. Там же были найдены три медальона, но они оказались расколоты.

В одном из них чудом сохранилась записка. По ней поисковики установили личность павшего бойца., им оказался Украинцев Григорий Михайлович. Он пропал без вести в ноябре 1941 года. С его родственниками уже связались.

Ранее в Лужском районе обнаружили множество человеческих останков, возможно времен Великой Отечественной войны.