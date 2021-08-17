«Туутари Парк» соберет музыкантов на симфонический open-air

Хедлайнером фестиваля станет Вячеслава Бутусова со своим живым выступлением в сопровождении симфонического оркестра Ленобласти

«Дым над водой. От классики до рока» в этом году пройдет в деревне Ретселя Ломоносовского района. В сопровождении Симфонического оркестра Ленинградской области под руководством маэстро Михаила Голикова для зрителей выступят мировые звёзды классики, популярные поп-исполнители и легендарные рокеры: солисты Метрополитен-опера, «Санкт-Петербург Опера», Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, театра «Геликон опера».

Вход на фестиваль свободный. Первый день фестиваля завершится салютом в 22.00. Программа доступна по ссылке.

Напомним, что в 2020 году фестиваль прошел в Гатчине. Его посетили спикер областного ЗАКС Сергей Бебенин, глава Ленобласти Александр Дрозденко. Перед гостями выступили в сопровождении Таврического симфонического оркестра солист групп Nautilus Pompilius и «Орден Славы» Вячеслав Бутусов, а также Чиж&Co.